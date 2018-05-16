Gaziantep'te uyuşturucuya gözaltı

Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Mahallesindeki bir evin teras katında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine teras katına giden polislerin yaptkığı aramada 255 gram reçine esrar, 24 kök kenevir ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasanıda ise 10 gram esrar buludu. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

