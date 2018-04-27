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Gaziantep'te yerel gazeteci silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç (30), evinden çıkarken otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu göğsünden ve ayağından yaralandı.

Gaziantep'te yerel gazeteci silahlı saldırıda yaralandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç (30), evinden çıkarken otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu göğsünden ve ayağından yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te bir yerel gazetenin sahibi Mahmut Özkılıç'a, sabah saatlerinde evinden çıkarken otomobilden tabancayla 3 el ateş açıldı. Göğsüne ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Özkılıç, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis, saldırının ardından otomobille bölgeden kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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