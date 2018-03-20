Gaziantep’te yollar Nevruz için trafiğe kapanacak

Gaziantep’te Nevruz kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Gaziantep’te 21 Mart 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Nevruz Kutlamaları ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında, saat: 06.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili, "İlimizde 21 Mart 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Nevruz Kutlamaları ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında, saat:06.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar aşağıda belirtilen yollar trafiğe kapatılacaktır. Tüfekçi Yusuf Bulvarından, 14002 nolu cadde, 14006 nolu sokak, 14010 nolu sokak, 31006 nolu Sokak, 31002 nolu sokak girişleri ve Mehmet Akif Ersoy Meslek Lisesi girişi trafiğe kapatılacaktır. 14 Şehitler Anıtı ile Tüfekçi Yusuf Bulvarı arası trafiğe kapatılacaktır. Şehit Mehmet Çivi Sokak girişinden, 14002 nolu cadde arası istikametine trafik kapatılacaktır. 30001, 30002, 30004 nolu sokaklardan 30008 nolu sokak girişi istikametine trafik kapatılacaktır.30008 nolu sokaktan Şehit Mehmet Çivi Sokak istikametine trafik kapatılacaktır.Nizip Caddesi Sakin Sokak ve 14003 nolu çıkmaz sokaktan, 14002 nolu cadde istikametine trafik kapatılacak" denildi.