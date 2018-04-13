Gaziantep'teki FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis tarafından düzenlenen operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1'i 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, 9'u da adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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