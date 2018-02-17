Gaziler Afrin için göreve hazır

İzmir’de bulunan gaziler, TSK’nın Afrin yürtüttüğü operasyona destek verirken ihtiyaç olmaları dahilinde operasyona gönüllü olarak gideceklerini söylediler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de devam eden operasyonuna destek olmak için İzmir’deki gaziler Evladı Fatihanlar Derneği’nde buluştu. Burada operasyonla ilgili istişare eden gaziler, operasyona olan desteklerini dile getirdi. 1994 yılında Kuzey Irak’ta çatışmada gazi olan Sebahattin Külah, ‘’Biz gerekirse Afrin’e gidip hazırız. Her zaman askerimizin polisimizin arkasındayız. Yalnız olmadıklarını bilsinler yeter’’ dedi. Bir diğer gazi Oğuzhan Yapıcı, ‘’Söz konusu vatan olduğu zaman gerisinin teferruat olduğunu atamızdan öğrendik. Afrin’de görev yapan asker arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Bize görev düştüğü zaman bizler gazi olarak görev yapmaya sonuna kadar hazırız’’ dedi. 1999 yılında Muş’ta PKK ile girilen çatışmada gazi olan Erdem Çerçioğlu ise ‘’Ülkemizin güneyinde ve doğusunda terör koridoru kurmak isteyenlere Mehmetçiğimizin Afrin’e girerek verdiği cevap hepimizi gururlandırmıştır. Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizler Güneydoğu gazisiyiz, gerekirse ihtiyaç halinde tekrar gitmeye hazırız. Mehmetçik kendini yalnız hissetmesin. Türk halkı onların yanındadır’’ dedi. Evladı Fatihanlar Derneği Başkanı Kamber Eren Vardar ise, ‘’Allah ordumuzdan, devletimizden razı olsun. Cephede gazi olan gazilerimiz, gönüllü olarak tekrar cepheye gitmek istiyorlar, Allah onlardan razı olsun. Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Terör örgütleri PKK, DAEŞ, YPG’nin yuvalandığı Elbab’tı. ‘Giremezler’ dediler girdik. Terör örgütlerinin yuvalandığı yer Afrin’di. ‘Giremezler’ dediler, girdik. Şimdi Allah’ın izniyle Menbiç’e de gireceğiz inşallah. Biz her zaman devletimizin, ordumun yanındayız. Bizlerde gönüllü askerlik dilekçemizi teslim ettik. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdumuzu, Müslümansız, bayraksız ve vatansız bırakmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’’ dedi.