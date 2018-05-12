Gazilik ünvanı için Ankara'ya yürüyorlar

Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL,(DHA)

"TERÖRLE Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği" üyesi bir grup, "gazilik unvanı" isteğiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Yaklaşık 250 kişi, Maltepe'de bulunan dernek binası önünde toplandı. "Gazilik Onurumuzu İstiyoruz" yazılı tişörtler giyen gruptakilerin ellerinde Türk bayrakları yer aldı.

"KANAYAN YARANAN DİNDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Terör Mücadele Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, "Bizler Güneydoğu'da mecburi askerlik görevimizi yaparken teröristlerle girmiş olduğumuz silahlı çatışmada yaralandık. Bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor. 300 şarapnel parçasıyla yaşayan gazi sayılmıyor. Ve bu parçalar bizim vücudumuzdan da, alınamıyor. Alınsa sakat kalacağız, felç olacağız" dedi. "Sağlık sorunları yaşıyoruz" diyen Polat, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği mağduruyuz. Yönetmenlik diyor ki, ben size 1053 sayılı nizamname hükümlerini uygularım. Nizamname hükümleri de yüzde 40 üzeri yaralanmayı gazi sayıyor, yüzde 40 altını gazi saymıyor. Bizler bir an önce bu kanayan yaranın dindirilmesini istiyoruz" diye konuştu.