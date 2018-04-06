Gaziosmanpaşa İtfaiye Amiri Abidin Vişne’den hastane yangını açıklaması

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangının yaraları sarılırken, yangınla ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne,"Yataklı hastaların olduğu bölümün yanmayan kısımda olması avantaj sağladı" dedi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın ile ilgili Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne hastane önünde açıklamalarda bulundu. Daha çok ofis kısımlarının olduğu yerde yangının çıktığını söyleyen Vişne, "Daha çok ofis kısımlarında sorun var. Yataklı yerlerde sorun yok. Dışarıdaki tahribat çok fazla. Çok hızlı yanma ile bu tür malzemeler çok kısa sürede yayılabiliyor. Burada da böyle bir durum söz konusu ihmal var mı yok mu onu ancak araştırmalar sonucunda öğreneceğiz"dedi. Dışarıdaki hasarın daha fazla olduğunu söyleyen Abidin Vişne, "Malzeme kaliteli mi değil mi onunla ilgili bir şey söylemek şu an için doğru değil. Genel baktığımızda yapıların dış cephelerinin yanmaya mukavemetli olması lazım" dedi. Tedbiren hastane önünde beklemeye devam ettiklerini söyleyen İtfaiye Amiri Abidin Vişne, " Bir süre daha bekleyeceğiz. Alarm çalışıp çalışmadığı bilmiyoruz. Bize ihbar 16 :16’da geldi. 16;20’de olay yerindeydik. Sigara izmariti mi başka bir sebep mi ancak incelemeler sonra belli olur. Biraz uzun sürebilir . Süre vermek doğru değil. Bu tür olaylarda yangının çıkış nedeniyle Çok fazla efsane dolaşır. Raporumuzu hazırlayacağız. Ondan sonra net bir şey ortaya çıkar" dedi. Yangın en çok nerelere etkisi olduğunun sorulması üzerine Abidin Vişne, " Bazı yerlerin yanmaması müdahalenin de etkisi olmuştur. Yanmayan bölgede belki daha farklı malzeme kullanılmıştır. Araştırma sonrası belli olacak. Yanan kısımlar ofislerin baktığı cepheler, yataklı bölümler aksi istikamette olduğu için tahliye anlamında avantajımız oldu. Yataklı hastaların yanan bölgelerde olmaması avantaj. Onların bulunduğu ortamın yanmayan kısımda olması büyük avantaj sağladı. Allah’a şükür can kaybı olmadan atlatıldı.Yangına 80 itfaiye aracı 200 itfaiye personeli müdahale etti" dedi.