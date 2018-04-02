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Gaziosmanpaşa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

IHAAW144212-ASA/02-04-2018 - Gaziosmanpaşa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 02.04.2018 14:42:12 TSI NNNN

IHAAW144212-ASA/02-04-2018

- Gaziosmanpaşa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

02.04.2018 14:42:12 TSI
NNNN

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