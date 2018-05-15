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Gaziosmanpaşa'da fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da oyuncak fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Gaziosmanpaşa'da fabrika yangını

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da oyuncak fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Fabrikada hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Gaziosmanpaşa'da Hekimsuyu Caddesi 559. Sokak'ta bulunan oyuncak fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören fabrika güvenlik görevlisi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

Gaziosmanpaşa'da fabrika yangınıGaziosmanpaşa'da fabrika yangınıGaziosmanpaşa'da fabrika yangını

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