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Gaziosmanpaşa'da soygun girişimi

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 22:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Haber-Kamera: ibrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da silahlı 2 kişi bir markette soygun girişiminde bulundu.Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Olay yerine polisin gelmesiyle soygunlar kaçtı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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