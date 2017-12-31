Gaziosmanpaşa'da soygun girişimi

Haber-Kamera: ibrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da silahlı 2 kişi bir markette soygun girişiminde bulundu.Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Olay yerine polisin gelmesiyle soygunlar kaçtı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.