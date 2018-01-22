HABER

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin ele geçirilirken A.E. adlı kişi gözaltına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis, sözkonusu adrese 14 Ocak günü

baskın düzenledi. Baskında A.E.(49) gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin, 1 kurusıkı tabanca ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Eda Erol ayda 24 bin TL kazanacak!

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Barış Atay'dan Burak Özçivit’e tepki: 'Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun?'

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da isim gerilimi: 90 bin kişi sokağa döküldü

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

Çocuklarını pompalı tüfekle altı saat boyunca rehin aldı

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

88 yaşındaki dede Musluhittin Dede askere gitmek istiyor

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.