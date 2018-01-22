Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin ele geçirilirken A.E. adlı kişi gözaltına alındı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis, sözkonusu adrese 14 Ocak günü
baskın düzenledi. Baskında A.E.(49) gözaltına alınırken adreste yapılan aramada, 7 kilo 130 gram bonzai, bin 770 adet uyuşturucu hap 6.20 gram eroin, 1 kurusıkı tabanca ve 2 kesici alet ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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