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Gaziosmanpaşa'daki kafe cinayetinin zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

  GAZİOSMANAPAŞA'DA bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.  Olay, dün saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

GAZİOSMANAPAŞA'DA bir kafede çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı.

Olay, dün saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Kafe içerisinde çıkan kavgada Abdülhamit Terkin(23) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlının kardeşi ve 2 arkadaşını kısa sürede yakalamıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Mustafa Kemal Ö. ise bugün Sancaktepe'de bir evde yakalandı. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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