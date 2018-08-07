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Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunu güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 19:06 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bugün öğle saatlerinde silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bugün öğle saatlerinde silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Soygunculardan birinde uzun namlulu silah olduğu görülürken, soygunda 'Çığlık' filmiyle bütünleşen maskenin kullanılması dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa'da bugün öğle saatlerinde silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirdiği soygunda bakkal dükkanının sahibi Ali Yavuz ağır yaralanmış, komşusu Eyüp Tuna ayağına isabet eden kurşunla hafif yara almıştı. Soygunun ardından geldikleri plakasız otomobile binerek olay yerinden kaçan soyguncuları yakalama çalışmaları devam ederken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAH VE 'ÇIĞLIK' MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soyguncuların hedefi olan bakkal dükkanında bulunan güvenlik kameralarından birine yansıyan görüntülerde, 'Çığlık' maskesi takan soyguncuların, hızlı bir şekilde markete giriş yaptıkları görülüyor. Soyguncuların elinde silah olduğu görüntülere yansırken, dükkana giren ilk soyguncunun elinde uzun namlulu silah olduğu görülüyor. Soygunculardan biri dükkanın kapısında gözcülük yaparken, diğer soyguncular ise dükkan sahibi ile iletişim halinde. Soyguncuların, dükkandan ellerinde büyük bir poşet ile çıktığı da görüntülerde yer alırken, dükkan sahibi Ali Yavuz da soyguncuların peşinden dükkandan çıkıyor.

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