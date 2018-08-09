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- Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da iki gün önce  bakkal dükkanı soyan 'Çığlık' maskeli şüphelilerinden 3'ü yakalandı.  Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanı 'Çığlık' maskeli ve silahlı 5 kişinin hedefi olmuştu.

- Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da iki gün önce bakkal dükkanı soyan 'Çığlık' maskeli şüphelilerinden 3'ü yakalandı.
Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanı 'Çığlık' maskeli ve silahlı 5 kişinin hedefi olmuştu. Plakasız bir araçla bakkal dükkanının bulunduğu sokağa gelen maskeli kişiler, içeriye girdikten sonra 1000 lira ile 2 bin lira değerinde sigarayı gasp etmişti. Soygunculara direnmeye çalışan bakkal Eyüp Tuna ile komşusu Seyit Ali Yavuz kurşunların hedefi olmuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunculardan 3'ü kısa sürede yakalandı.

SOYGUNCULARLA ADETA SAVAŞMIŞLAR
Kanlı soyguna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, iki kişinin silahlı ve maskeli dört kişiyle verdiği mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan boğuşmaca ve ardından bakkal Tuna ile komşu Yavuz'un vurulduğu anlar yer alıyor. Soyguncular olay yerinden hızla kaçarken, komşu Yavuz kaçanlardan birine çelme takarak düşürüyor. Düşürdüğü soyguncu ile boğuşan Yavuz, arkadaşlarının düştüğünü fark edip geri dönen soyguncuların hedefi oluyor ve göğsünden vurularak yere yığılıyor. Soyguncular bir kez daha koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silahlarını ateşlemeye de devam ediyor. Bu sırada yaralı komşusuna ulaşmak isteyen bakkal sahibi Tuna da ayağından isabet alarak yaralanıyor. Soyguncular, bir arka sokakta çalışır halde kendilerini bekleyen plakasız otomobile binerek kaçıyor. Yaşanan tüm bu dehşet anları ve soyguncuların kaçışı, çevredeki bir güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyor.

SOYGUNCULARIN TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında birçok görgü tanığı dinlendi, olaya ilişkin çok sayıda görüntü incelendi ve saldırganların olayda kullandıkları aracı saatler sonra Sultangazi'de bir sokağa park ettikleri belirlendi. Aracın PTS kayıtları da incelenince, 'Çığlık' maskeli saldırganların, bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri düğümü çözdü. Kimlikleri belirlenen 5 soyguncudan 3'ü Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bugün Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'daki sorguları tamamlanıp Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edilen üç şüphelinin, soygunda otomobili kullanan Baver Y., aracı temin eden Eyüp B. ve pompalı tüfeği kullanan Abdülkadir Haluk A. oldukları açıklandı. Üç şüphelinin bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirtildi.

İKAMET ETTİKLERİ SOKAKTAKİ BAKKALI SOYMUŞLAR
Soygunla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer kişileri arama çalışmaları ise devam ediyor. Soygunda kullanılan aracın şoförlüğünü yapan Baver Y., polis merkezinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise, soygunu gerçekleştirdiklerini kabul eden ifadeler verdiği kaydedildi. Kanlı soyguna ilişkin ilginç detaylardan biri de, soyguna karışan 3 kişinin soydukları bakkal dükkanının bulunduğu sokakta oturduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

(geniş haber) - Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı(geniş haber) - Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı(geniş haber) - Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı(geniş haber) - Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı

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