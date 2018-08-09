- Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunuyla ilgili 3 kişi yakalandı

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da iki gün önce bakkal dükkanı soyan 'Çığlık' maskeli şüphelilerinden 3'ü yakalandı.

Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanı 'Çığlık' maskeli ve silahlı 5 kişinin hedefi olmuştu. Plakasız bir araçla bakkal dükkanının bulunduğu sokağa gelen maskeli kişiler, içeriye girdikten sonra 1000 lira ile 2 bin lira değerinde sigarayı gasp etmişti. Soygunculara direnmeye çalışan bakkal Eyüp Tuna ile komşusu Seyit Ali Yavuz kurşunların hedefi olmuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunculardan 3'ü kısa sürede yakalandı.

SOYGUNCULARLA ADETA SAVAŞMIŞLAR

Kanlı soyguna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, iki kişinin silahlı ve maskeli dört kişiyle verdiği mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan boğuşmaca ve ardından bakkal Tuna ile komşu Yavuz'un vurulduğu anlar yer alıyor. Soyguncular olay yerinden hızla kaçarken, komşu Yavuz kaçanlardan birine çelme takarak düşürüyor. Düşürdüğü soyguncu ile boğuşan Yavuz, arkadaşlarının düştüğünü fark edip geri dönen soyguncuların hedefi oluyor ve göğsünden vurularak yere yığılıyor. Soyguncular bir kez daha koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silahlarını ateşlemeye de devam ediyor. Bu sırada yaralı komşusuna ulaşmak isteyen bakkal sahibi Tuna da ayağından isabet alarak yaralanıyor. Soyguncular, bir arka sokakta çalışır halde kendilerini bekleyen plakasız otomobile binerek kaçıyor. Yaşanan tüm bu dehşet anları ve soyguncuların kaçışı, çevredeki bir güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyor.