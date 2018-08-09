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Gaziosmanpaşa'daki kanlı soygunla ilgili 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da iki gün önce bir bakkal dükkanına yönelik, silahlı ve 'Çığlık' maskeli soyguna karıştığı gerekçesiyle bugün adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, soygun sırasında otomobili kullanan Baver Y.

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da iki gün önce bir bakkal dükkanına yönelik, silahlı ve 'Çığlık' maskeli soyguna karıştığı gerekçesiyle bugün adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, soygun sırasında otomobili kullanan Baver Y. ise serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde iki gün önce bir bakkal dükkanına yönelik silahlı ve 'Çığlık' maskeli bir grup tarafından soygun gerçekleştirilmişti. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekiplerinin başlattığı çalışmalar kapsamında soygun ile ilgili 6 kişi oldukları belirledikleri şüphelilerden 3'ünü yakalamıştı. Bugün öğle saatlerinde polis sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, soyguncuları taşıyan plakasız otomobilin sürücüsü Baver Y. serbest bırakılırken, otomobili temin eden Eyüp Bozkurt ve pompalı tüfeği kullanan Abdülkadir Haluk Aras tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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