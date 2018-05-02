Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya),(DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Hayri Yılmaz (56) idaresindeki 07 UN 689 plakalı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Sefa A. idaresindeki 33 L 5937 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hayri Yılmaz yaralandı. Çevredekiler yerde yatan yaralıyı yakıcı güneşten açtıkları şemsiyeyle korumaya çalıştı. Hayri Yılmaz olay çağrılan 112 ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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