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Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu.

Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı.
Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

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Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurduGazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

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