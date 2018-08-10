HABER

Gazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Gazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yakındaki bir çiftlikteki atlar dumandan etkilendi.
Kahyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı yakınlarında sazlık ve çalılık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Demirtaş Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Alandaki kuru otlar nedeniyle hızla yayılan ve geniş bir alanda etkili olan yangın, yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Ekipler, öncelikle yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Vatandaşların yanı sıra söndürme çalışmalarına Gazipaşa Havalimanı'na ait 3 itfaiye aracı da destek verdi.
Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir çiftlikteki 2 at ve büyükbaş hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yangında can ve mal kaybı olmadığını belirten Kaymakam Kaya, "Vatandaşlarımızın yoğun ihbarıyla irkildik ve bölgeye geldik. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıyor" dedi.
Yangın bölgesindeki çiftliğin sahibi Yusuf Yiğit ise "Elektrik kablosu kopmuş. Yangının bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Erken müdahale sayesinde yangından zarar görmedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldüGazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldüGazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldüGazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)
Şantiye gibi kaçak kazı alanıŞantiye gibi kaçak kazı alanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.