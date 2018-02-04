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Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir iş yerinden kolilerle gazoz ve maden suyu çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir iş yerinden kolilerle gazoz ve maden suyu çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, sabaha karşı Toptancılar Hali'nde meydana geldi. Bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olay yerine gittiğinde A.A.'yı (19) kucağındaki maden suyu ve gazoz kolileriyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Çevrede araştırmasını sürdüren ekipler, bir otomobil içerisinde S.A. (23), S.B. (17) ve H.Y.'yi (17) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 13 koli halinde 312 gazoz ve maden suyu ile bir evden çaldıkları belirlenen setüstü ocak ve tost makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerinden gazoz ve maden suyu çalma anları ise güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden H.Y.'nin 2 oto hırsızlığı, ev ve iş yerinden hırsızlık ile büyük baş hayvan hırsızlığı olaylarının faili olduğu ortaya çıktı. 1'i kadın 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandıGazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandıGazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

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