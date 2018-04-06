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Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenlediği gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.Filistinlilerin İsrail-Gazze sınırında başladıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamında bugün ‘Cuma Ateşi’ isimli gösteriler düzenlendi.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenlediği gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.
Filistinlilerin İsrail-Gazze sınırında başladıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamında bugün ‘Cuma Ateşi’ isimli gösteriler düzenlendi. Yapılan gösterilere İsrail askerlerinin silahla müdahale etmesi üzerine çıkan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. 25 kişinin ağır yaralandığı saldırılardan etkilenen binden fazla kişinin ise tedavisi bölgedeki sağlık kuruluşlarında devam ediyor.
Saldırılarda Majdi Ramadan Şabat (38), Hussain Muhammed Azzam Madi (16), İbrahim El-Aar (20), Sadji Faraj Abu Attiwi (45), Muhammed Sa’id Musa el Haj Saleh (33), Alaeddin Yahya el Zamili (17), Thaer Rabaa (30) ve Osama Khamis Qudeih (38) isimli kişilerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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