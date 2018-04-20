Gazze’de ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde 2 Filistinli hayatını kaybetti

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü cumasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’nün 42. yıl dönümünde 30 Mart’ta Gazze-İsrail sınırında başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterileri devam ediyor. Gazze Şeridi’nde bugün düzenlenen "Şehitler ve Esirler Cuması" gösterisinde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Kadra, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı sert müdahalede 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Müdahalede 25 yaşındaki Ahmed Nabil Akel ve 23 yaşındaki Ahmed Rashad Al-Athamna’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.