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Gazze’de ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde 2 Filistinli hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü cumasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’nün 42.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü cumasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’nün 42. yıl dönümünde 30 Mart’ta Gazze-İsrail sınırında başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterileri devam ediyor. Gazze Şeridi’nde bugün düzenlenen "Şehitler ve Esirler Cuması" gösterisinde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Kadra, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı sert müdahalede 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Müdahalede 25 yaşındaki Ahmed Nabil Akel ve 23 yaşındaki Ahmed Rashad Al-Athamna’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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