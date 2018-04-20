Gazze’de ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde 4’üncü cuma

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4’üncü cumasında, İsrail askerlerinin ateş ettiği 1 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’nün 42. yıldönümünde 30 Mart’ta Gazze-İsrail sınırında başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ etkinlikleri devam ediyor. Gazze Şeridi’nde bugün düzenlenen "Şehitler ve Esirler Cuması" gösterisinde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 1 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf Al-Kadra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı sert müdahalede 25 yaşındaki Ahmed Nabil Akel’in hayatı kaybettiğini duyurdu.
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