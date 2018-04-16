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Gazze’de günde 16 saat elektrik yok

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

İsrail ablukasındaki Gazze’de günde 16 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’de İsrail güçlerinin müdahaleleri nedeniyle elektrik dağıtımı sağlanamıyor.

İsrail ablukasındaki Gazze’de günde 16 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.
İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’de İsrail güçlerinin müdahaleleri nedeniyle elektrik dağıtımı sağlanamıyor. Filistinliler, günde birkaç saat verilen elektrikle hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Filistin Enerji İdaresi Gazze’yi besleyen tel elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Gazze’deki Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Muhammed Sabit yaptığı açıklamada, "Enerji İdaresine şirket olarak yakıt olmadığından santrali durduğumuzu ilettik" dedi. Eldeki imkanlarla ancak dört saat elektirik dağıtılabileceğini ifade eden Sabit, kesintilerin 16 saati aşacağını kaydetti.
Gazze’deki elektrik santralinde nisan ayında üretimin durmasının ardından İsrail’in Gazze’nin tek enerji kaynağı haline geldiğini ifade eden Sabit, "İsrail halihazırda Gazze’nin 500 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyor" dedi.
İki milyon nüfusu bulunan Gazze halkı ise bu soruna bir çözüm bulunmasını talep ederken, Ramazan ayının yaklaştığını ve sıcaklıkların git gide arttığını vurguladı.

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