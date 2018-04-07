Gazze’de ölü sayısı 10’a yükseldi

Filistinliler tarafından Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının bin 354’e yükseldiği açıklandı.
Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün ikinci cumasında, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti. Gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi üzerine çıkan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, bin 354 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Dün İsrail askerlerinin müdahalesinde ağır yaralanan gazeteci Yasser Murtaja ve yaralanan Hamza Abdel Aal bu gece hayatını kaybetti" dedi.
Filistinlilerin "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerin 6 hafta boyunca devam edeceği aktarıldı. Gösterilerin 6 hafta boyunca devam edecek olmasının sebepleri arasında bu tarihte ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklaması, Filistinliler açısından felaket olarak görülen İsrail Devleti’nin bağımsızlık ilanı ve ardından gelişen olayları niteleyen 15 Mayıs “Nakba Günü” bulunuyor.
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