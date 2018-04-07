Gazze’de ölü sayısı 29’a yükseldi

Gazze’de gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde ölü sayısı 29’a yükseldi.

Filistinlilerin Gazze sınırında 30 Mart’ta “Toprak Günü” vesilesiyle başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterileri İsrail’in tehditlerine rağmen devam ediyor. Yürüyüş sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde ölü sayısının 29’a yükseldiği ve 2 bin 850 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşleri’nde göstericilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucunda çıkan çatışmalarda 29 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 850 kişi de yaralandı" denildi.

Filistinlilerin "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerin 6 hafta boyunca devam edeceği aktarıldı.