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Gazze’deki çatışmalarda bir gazeteci öldü, onlarca kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde meydana gelen çatışmalarda bir gazetecinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda Yasser Murtaja adlı bir gazetecinin hayatını kaybettiği, Han Yunus şehrinde ise onlarca yaralının olduğu bildirildi.Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde meydana gelen çatışmalarda bir gazetecinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda Yasser Murtaja adlı bir gazetecinin hayatını kaybettiği, Han Yunus şehrinde ise onlarca yaralının olduğu bildirildi.
Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından “ateş cuması” olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar başladı.
Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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