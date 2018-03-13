IHAAW115605-ASA/13-03-2018

- Gazze’yi ziyaret eden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyu yakınlarında patlama geldi. Hamdallah’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, yaralıların olduğu belirtildi.

13.03.2018 11:56:05 TSI

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