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Gazze’yi ziyaret eden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyu yakınlarında patlama geldi. Hamdallah’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, yaralıların olduğu belirtildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

IHAAW115605-ASA/13-03-2018 - Gazze’yi ziyaret eden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyu yakınlarında patlama geldi. 13.03.2018 11:56:05 TSI NNNN

IHAAW115605-ASA/13-03-2018

- Gazze’yi ziyaret eden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyu yakınlarında patlama geldi. Hamdallah’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, yaralıların olduğu belirtildi.

13.03.2018 11:56:05 TSI
NNNN

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