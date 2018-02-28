Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.
Bursa'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi. Heyelan nedeniyle Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.
BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum