HABER

Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 22:51 | Son Güncelleme

GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Bursa'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi. Heyelan nedeniyle Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.