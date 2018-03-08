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Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

4 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahla tehdit ettikleri 2 kadını kaçırdıktan sonra sanayi sitesinde boş bir iş yerinde tecavüz edip, cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahla tehdit ettikleri 2 kadını kaçırdıktan sonra sanayi sitesinde boş bir iş yerinde tecavüz edip, cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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