Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahla tehdit ettikleri 2 kadını kaçırdıktan sonra sanayi sitesinde boş bir iş yerinde tecavüz edip, cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.