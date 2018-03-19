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Gebze'de kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gebze'de kaza: 4 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon kavşağında meydana geldi. Adem Deniz idaresindeki 34 UZ 4655 plakalı otomobil ile Besim Hasret idaresindeki K2512BC yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Takla atan yabancı plakalı otomobilde bulunan Feriste Hasret, Doğusel Çavuşoğlu ve Gülnur Özgür ile diğer otomobilde bulunan Yeliz Hasgül yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca ve Gebze'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gebze'de kaza: 4 yaralıGebze'de kaza: 4 yaralı

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