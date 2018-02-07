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Gebze'de parfüm fabrikası alev alev yandı (5)

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

-YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Dilovası'nda bulunan parfüm fabrikasında saat 21.15 sıralarında başlayan yangın saat 01.15 sıralarında söndürüldü.

-YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dilovası'nda bulunan parfüm fabrikasında saat 21.15 sıralarında başlayan yangın saat 01.15 sıralarında söndürüldü. Fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı. Olay yerine gelen fabrika çalışanı bir kadın üzüntüden baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi kadına ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, jandarma soruşturma başlattı.

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