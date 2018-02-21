Gebze'de terör operasyonu şüphelisi 7 kişi daha adliyede (2)

TUTUKLANDILAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin operasyonu ile gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. tutuklandı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda dün tutuklanan 6 kişi ile birlikte tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Gözaltındaki diğer kişilerin sorgusu devam ediyor.
Spor yaparken canından oluyordu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Hedef 5 milyon...
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum