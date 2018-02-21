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Gebze'de terör operasyonu şüphelisi 7 kişi daha adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin operasyonu ile gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A.

TUTUKLANDILAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin operasyonu ile gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. tutuklandı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda dün tutuklanan 6 kişi ile birlikte tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Gözaltındaki diğer kişilerin sorgusu devam ediyor.

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