Gebze'de terör operasyonu şüphelisi 7 kişi daha adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin operasyonu ile gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Kocaeli eski İl Başkanı M.A. ve Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y. tutuklandı. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda dün tutuklanan 6 kişi ile birlikte tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Gözaltındaki diğer kişilerin sorgusu devam ediyor.