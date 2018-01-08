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'Geç getirdin' tartışmasında vale terörü!

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 09:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul'da Kadıköy'de dün sabaha karşı yaşanan 'vale terörüyle' ilgili detaylar ortaya çıkıyor...

Özellikle büyükşehirler ve tatil cennetlerinde şikayet konusu olan vale sorunu bu kez Kadıköy'de iki cinayetle ortaya çıktı. Bir vale, “Aracı geç getirdin” tartışmasında 2 müşteriyi silahla öldürüp kaçtı.

Caddebostan Mahallesi İskele Sokak’ta önceki gece yarısı, silah sesleri yankılandı. İddiaya göre, yemek yedikleri restorandan ayrılmak isteyen Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) adlı iki müşteri, valelerle araçlarının geç getirilmesi konusunda tartışmaya başladı.

Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Valelerden biri silahını çekip 2 müşteriye kurşun yağdırdıktan sonra bir taksiye binip kayıplara karıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Murat Oğuz Orhan olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından vurulan ve kanlar içinde yere yığılan Emre Adaş ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI YERDE 2. CİNAYET

Tanıklardan bir esnaf olayı şöyle anlattı: “Bağrışmaları duydum. Kapıya çıktığımda silah sıkıldı. İki kişi yerde yatıyordu. Çevredeki restoranlarda müşteriler masaların altına yatmıştı. 7 yıl önce de aynı yerde cinayet olmuştu. Çalışanlardan biri yeni içeriden çıkmıştı hatta” dedi.

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Habertürk'ün haberine göre 10’dan fazla restoran ve kafenin bulunduğu İskele Sokak sakinleri hayli gergin. Sokaktaki valelerin en az 6-7 restorana hizmet verdiğini belirten mahalleli ‘Gündelikçi vale’lerden şikâyetçi: “Burada her akşam kavga gürültü var. Müşteriler arasında sopalı kavgalara şahit oluyoruz. Bir saatten sonra sokağın tadı kaçıyor. Endişe ediyoruz. 2-3 sabit vale var. Ama gündelikçi olarak gelip çalışanlar da oluyor. Haliyle valeleri tanımıyoruz. Kimdir bunlar, arkalarında kim var bilmiyoruz.”

Ünlü işletmeciye restoranda vale şoku!

İŞLETMECİLER SESSİZ

Çoğunluğu balık restoranı olan işletmelerin sahipleri ise sessizliğe gömülmüş durumda. Olayla ilgili bilgi vermekten kaçınan işletmeciler, “Konu bizimle ilgili değil” demekle yetiniyor. 2011’de yine İskele Sokak’ta eski ve yeni valeler arasında çıkan silahlı çatışmada Sedat Peker’in eski koruması Hasan Akbaş (38) ile adamı Ali Şahin Gürman (34) hayatını kaybetmişti. 2 kişinin de yaralandığı çatışmada 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankara'da kıraathanede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Kaşınmayın kardeşim sizde geberir gidersiniz işte böyle iyi olmuş bence
@mithat_fenmen_1974 ülkenin haline bak cehalet akıyor , bi gün sende öleceksin dayı
suçlu her ne kadar ölüdren gözüksede, beline o silahı koymaya çekindirmeye türk adalet sisteminde. önden gelen suçluyu arka kapıdan salarsan, nasıl olsa bende çıkarım diye o silahı beline kor ve ik sinirlendiğinde çıkar adam vurur. Yok yok. en suçlusu öldiren değil, suçluyu suça teşvik eden türk adalet sisteminde. fetöden başka birley görmeyen hatta fetöyü bile görememiş adalet sistemi
yazık bu guzelim ulkeye boş yere giden canlar akp nin urettiği cahil topluluk
Mafya bozuntuları vale olmuş otoparkçı olmuş. Olmamalı!
Silah raporunu veren doktorlarda suç, kaşe imza atıp sorup sorgulamadan silah ruhsatı için sağlık raporu veriyorlar
adama kim bilir ne türden küfürler edip hakerette bulundular oda sinirlenip çekti vurdu
Rant büyük, ama ülke için daha büyük sorun
herkeste bi silah hayret bişey ufacık şeyden millet birbirini vuruo yazık kanun yok olan hafif kanunlarda uygulanmıo valenin belinde silahın ne işi var iyice new york a döndük hatta gectik
Değnekçilerin yeni versiyonu...
türkiyede silah temin etmek ciklet almak kadar kolay üstüne devlet peynir ekmek gibi ruhsat dağıtıyor
Vale kim ki belinde silahla dolaşıyor.Taşıma ruhsatlı mı ?Silahı ne diye taşıyor?Yoksa valelere Özel Güvenlik görevi verildi yada kolluk görevi yapıyor da biz mi bilmiyoruz..Memlekette tavuk öldürür gibi adam öldürülüyor bu nasıl durum? Şöyle oldu böyle bitti sonra iyi hal felan derken çok yatacağını sanmam.Vale gereksiz bir şey olup değnekçiliğin gelişmiş versiyonudur,meslek felan olduğunu sanmıyorum..
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