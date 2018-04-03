HABER

Gece bekçileri İstanbul’un karanlık sokaklarına ışık tutu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "Gece Kartalları" ismini verdiği gece bekçileri göreve başladığı andan itibaren gece karanlığına ışık tutarak suçlulara göz açtırmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "Gece Kartalları" ismini verdiği gece bekçileri göreve başladığı andan itibaren gece karanlığına ışık tutarak suçlulara göz açtırmadı. 3.5 ayda 530 bin 480 kişinin GBT sorgusunu yapıp, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 626 aranan şahsı yakalayan bekçiler, uyuşturucu satıcılarına ve hırsızlara da göz açtırmadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde göreve başlayan gece bekçileri, 14 Ağustos 2017 tarihin de göreve başlayarak halkın güvenliğini sağlamaya başladı. Çarşı ve gece bekçileri diğer bir adla “Gece Kartalları” 3,5 ay içerisinde 530 bin 480 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Gece Kartalları’nın öz verili ve disiplinli çalışması ile hem çarşı esnafı hemde vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Fenerleri ile karanlığa ışık tutan Gece Kartalları, kısa zaman diliminde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 626 şahsı gözaltına aldı.
Uyuşturucu satıcılarının ve hırsızların korkulu rüyası oldular
Uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmayan gece bekçileri, 306 uyuşturucu suçuna anlık müdahale etti. 120 hırsızlık girişimini de suç üstü yaparak önledi. Ayrıca üst aramalarında 86 ruhsatsız silah ele geçirerek, 3 bin 504 adli ve idari işlem yapıldı.

Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.