Gece kulübünü soydu, güvenlik kamerasına yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, kapı kilidini kırarak girdiği gece kulübünden org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çalan Murat Sert (21) yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarın'da bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ş.'ye ait gece kulübünün kilidini kırarak içeri giren Murat Sert, 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı. Sabah iş yerine gelen Hasan Ş. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Murat Sert'in çaldığı org ile cadde ve sokaklarda yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlı, görüntülerdeki kişinin kendiri olduğunu kabul etti. Murat Sert işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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