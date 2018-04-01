Gece taksiyle gidip iş yeri soyan hırsız yakalandı

Adana’da soyduğu iş yerlerine taksiyle giden hırsız zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olay, 2 Şubat’ta Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Gece 02.00’de taksiyle tatlıcıya gelen bir kişi araçtan indikten sonra iş yerinin cam kapısını zorlayarak içeri girdi. Hırsız, 3 bin lira değerindeki laptop ve 40 lira bozuk parayı çaldı. İş yeri sahibi ise sabah hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark edince şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı gece 2 iş yerini soydu

Aynı hırsız 12 Şubat’ta da gece 01.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda aynı yöntemi kullanarak içeri girdiği tatlıcı dükkanından laptop ve içerisinde yaklaşık 200 lira olan yardım kutusu ile çekmecede bulunan 100 lirayı alıp kaçtı. Aynı gece 02:30 sıralarında ise aynı kişi, aynı bulvar üzerindeki bir kafeye girip, kasadaki paraları çaldı.

Güvenlik kamerası yakalattı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği iş yerlerindeki güvenlik kameraları üzerinde çalışma başlattı. Kameraya yansıyan kişinin S.S. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde yakaladı. Emniyette ifadesi alınan S.S, Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.