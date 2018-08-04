Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz plakası belirlenemeyen bir motosikletle gezen iki kişi, Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi üzerinde bulunan Kerem Y.’ye pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Etrafa ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, daha sonra aynı araçla Tunalı Hilmi Caddesi istikametinde kaçtı. Kasık bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yerde kalan Kerem Y. ağır yaralanırken, çevreye saçılan saçmalar nedeniyle Yılmaz A. ve Rüştü Ö. de bacağından yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahsıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. 3 yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırganların hedefi olan Kerem Y.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.