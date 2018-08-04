HABER

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 06:14 | Son Güncelleme

Ankara’da iki kişinin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda kasığından vurulan 1 kişi ağır yaralandı, çevrede bulunan 2 kişi ise etrafa saçılan saçmalar nedeniyle yaralandı. Polis kaçan zanlıları arıyor. Motosikletle gelen iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini gördüğünü söyleyen görgü tanığı Serkan Kaynak, “Arkada oturan kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşın cinsel organına ateş etti. Etrafa saçılan saçmalar nedeniyle de yaşlı bir adam ayağından vuruldu." diye konuştu.

Çankaya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz plakası belirlenemeyen bir motosikletle gezen iki kişi, Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi üzerinde bulunan Kerem Y.’ye pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Etrafa ateş açarak dehşet saçan saldırganlar, daha sonra aynı araçla Tunalı Hilmi Caddesi istikametinde kaçtı. Kasık bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yerde kalan Kerem Y. ağır yaralanırken, çevreye saçılan saçmalar nedeniyle Yılmaz A. ve Rüştü Ö. de bacağından yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleriyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahsıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. 3 yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırganların hedefi olan Kerem Y.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

EŞKAL BİLGİLERİ ALINDI

Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Daha sonra noktaya sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler, etraftaki deliller üzerinde çalışma yaptı.

“POMPALI TÜFEKLE CİNSEL ORGANINA ATEŞ ETTİ"

Motosikletle gelen iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini gördüğünü söyleyen Serkan Kaynak, “Arkada oturan kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşın cinsel organına ateş etti. Etrafa saçılan saçmalar nedeniyle de yaşlı bir adam ayağından vuruldu. Daha sonra olay yerinden uzaklaştılar” diye konuştu.
Polis ekiplerinin olay hakkında tahkikatı sürüyor. (İHA)

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybettiTraktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara pompalı tüfek Başkent cinsel organ

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Murat Boz'un paylaşımı kafaları karıştırdı

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İlginizi Çekebilir

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.