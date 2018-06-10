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Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 02:18 | Son Güncelleme

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Eskil ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gölbez Yaylası'ndan Tol Yaylası istikametine giden Yakup Koyuncu idaresindeki 42 FMV 89 plakalı otomobil, aynı istikamete giden plakasız motosiklete arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklette bulunan İsmail Erkesikbaş (21) ile İbrahim Erkesikbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

kaza

Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Koyuncu ile araçta bulunan Ramazan, Salih ve Özgür Koyuncu Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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Feci kaza! Çok sayıda yaralı varFeci kaza! Çok sayıda yaralı var
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah yardım etsin evet ölüm acı 2 kişi bile olması çok ama lütfen başlığa çok sayıda ölü var yazıp tıklanma peşinde koşmayın lüten ama lürfen
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