İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

Olay, 23.30 saatlerinde, Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Doğan yönetiminde ki 34 AAP 508 Kısıklı Caddesi'nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar sağlık polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim edildi.
1'İ AĞIR 3 YARALI
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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