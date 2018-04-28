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İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Olay, 23.30 saatlerinde, Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Doğan yönetiminde ki 34 AAP 508 Kısıklı Caddesi'nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar sağlık polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa teslim edildi.

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1'İ AĞIR 3 YARALI

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza

İHA

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istanbul Kaza Üsküdar

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