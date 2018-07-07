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Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 02:15 | Son Güncelleme

Kütahya'dan İstanbul'a yola çıkmak üzere Kütahya terminalinden hareket eden yolcu otobüsü terminal çıkışında bulunan kavşakta tırla çarpışarak devrildi, kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 01.30 sıralarında, Kütahya Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale'den gelen, Kütahya Otogarı'na uğrayan ve Konya'ya gitmek üzere hareket ederek çevre yoluna çıkan Adem Çiğli yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsüne, kent merkezi istikametinden gelen Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı Tır çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile Tır şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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