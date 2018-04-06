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İstanbul'da dehşet! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te beş çocuğu olan bir kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü.

İstanbul'da dehşet! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Alınan bilgiye göre, olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi Ayçiçeği Sokak'taki bir evde gerçekleşti. B.F. adlı kadın ile kocası S.F. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.F. evdeki av tüfeğiyle S.F'ye ateş etti. S.F, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.F'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Beş çocukları bulunan çiftin son dönemde sürekli kavga ettikleri ileri sürüldü.

'BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM'

Mahalle sakinlerinden Metin A, "Komşumuz yukarı çıkarak anneme 'Ben kötü bir şey yaptım' dedi ve dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Biz daha sonra alt kata indik, kapı açıktı. Hemen polise haber verdik. Polis ve ambulans geldiğinde adam ölmüştü. Bir süredir kavga ediyorlardı." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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AA

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tüfek cinayet kadın komşu

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