Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İlk belirlemelere göre, kazanın ardından alev alan minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
AA
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