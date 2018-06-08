Gece Yolcuları’nın yeni klibi yayınlandı

İSTANBUL, (DHA) - GECE Yolcuları’nın “Neden” albümünün en çok konuşulan parçaları arasında yer alan “Aldatıldık Arkadaş” şarkısının klibi yayınlandı.

Bosna belgesellerinin ödüllü yönetmeni Onur Kök’ün yönettiği “Aldatıldık Arkadaş” klibinin görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer yaptı. Arnavutköy, Galata, Kuledibi, Rumeli Hisarı’nın manzarasıyla dikkat çeken mekânlarında çekilen klipte, grubun vokalisti Edis İlhan rol alıyor.

İstanbul’un bir müzisyen için ilham veren büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan grup üyeleri, geceye ve İstanbul’a olan bağlılığını “Aldatıldık Arkadaş” klibiyle sevenlerine anlattıklarını ifade etti.

