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Gediz’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gediz’de trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya Karayolu Hacıbaba Mevkii’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gediz’den Kütahya istikametine gelmekte olan Mustafa Işık (68) yönetimindeki 43 PH 584 plakalı otomobil ile, aynı istikamete gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz açıklanamayan 45 K 3004 plakalı tır çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Işık yaralandı.
Işık, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (YD-EFE)

Gediz’de trafik kazası: 1 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 1 yaralı

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