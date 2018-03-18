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Gediz’de uyuşturucu kullanan 4 şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gediz-Altıntaş Karayolu üzerinden bulunan pancar kantarı mevkisinde özel araçta uyuşturucu kullanan şahısların kimlik kontrolü yapıldığı esnada araç içerisinde bulunan A.T.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gediz-Altıntaş Karayolu üzerinden bulunan pancar kantarı mevkisinde özel araçta uyuşturucu kullanan şahısların kimlik kontrolü yapıldığı esnada araç içerisinde bulunan A.T. isimli şahıs cebinden çıkardığı uyuşturucuyu karanlık bölgeye atmasına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
Şüpheli A.T. ile aynı araçta bulunan H.Ü., S.G. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma tarafından Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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