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Geldiği polis merkezinde arandığı ortaya çıkınca, gözaltına alınıp tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, geldiği polis merkezinde arandığı ortaya çıkınca gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, geldiği polis merkezinde arandığı ortaya çıkınca gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı.
Şemdinli ilçesi'nde 3 gün önce Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi'ne gelen bir kişinin yapılan kimlik kontrolünde, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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