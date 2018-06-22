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Geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

GELECEĞİN sinemacıları, karikatüristleri, şair ve yazarları Eyüpsultan’da yetiştiriliyor.

Geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor

İSTANBUL, (DHA) - GELECEĞİN sinemacıları, karikatüristleri, şair ve yazarları Eyüpsultan’da yetiştiriliyor. Eyüpsultan Film Akademisi (EFA); İstanbul Medya Akademisi paydaşlığında ve TRT'nin medya sponsorluğunda hizmete alındı.

Dünya’nın en stratejik sektörlerinden biri olan sinemaya yeni yetenekler kazandırmak adına kurulan akademi 2015 yılında hizmet vermeye başladı. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak veriliyor ve 7 ay boyunca devam ediyor. Akademiye ön eleme ve mülakatla öğrenci kabul ediliyor. Her dönemde 40 genç yetenek, yüzlerce kişi arasından seçilerek sinema eğitimleri alıyor.

YAZI AKADEMİSİNDE 80 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Genç şair ve yazarları edebiyat dünyasına kazandırmak amacıyla 2016'da Eyüpsultan Yazı Akademisi hizmet vermeye başladı. Yazı Akademisi kapsamında; seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik ve atölye bulunuyor.
Akademinin hedef kitlesinde liseli gençler olmakla birlikte; sınırlı sayıda üniversite öğrencilerine de hizmet veriyor. Akademi de her yıl 80 öğrenci eğitim alıyor.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile açılan Karikatür Okulu'nda ise geleceğin karikatüristleri yetişiyor. 30'a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı ‘Karikatür Okulu’nda öğrenciler; “Karikatür nedir? Amacı nedir? Nasıl çizilir?” gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar.

“EFA, SİNEMAYA İLGİ DUYAN KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Akademinin öğrencilerinden Emine Tuğba Şahin,
“Sinema yapmak adına kapsamlı bir eğitim alabiliyoruz. Bu durum da zaten akademiyi cazip kılıyor. Bu sektördeki insanlarla iletişim halinde olmak çevremizi istediğimiz alandan oluşturmamıza olanak sağlıyor” dedi.

Umay Naz Uçaner ise alanından uzman kişiler tarafından eğitim almanın önemine değinerek, “Gerek akademik gerekse profesyonel anlamda mesleki tecrübe kazandım. Sağlam ve geniş bir kadroya sahip bu ekibin, sinemaya ilgi duyan kişiler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Geleceğin sanatçıları yetiştiriliyorGeleceğin sanatçıları yetiştiriliyorGeleceğin sanatçıları yetiştiriliyorGeleceğin sanatçıları yetiştiriliyor

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