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Gelibolu'da, denizde kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Gelibolu'da, denizde kadın cesedi bulundu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.
Gelibolu ilçesi Üçköprüler mevkiinde, Sevgi Köprüsü'nün bulunduğu dere ile denizin birleştiği noktada, bugün öğle saatlerde suyun üstünde kadın cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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Gelibolu'da, denizde kadın cesedi bulunduGelibolu'da, denizde kadın cesedi bulundu

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