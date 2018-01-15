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Gelibolu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Durgut Pamirtaş (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durgut Pamirtaş'tan üç gündür haber alamayan arkadaşları, meraklanıp evine gitti. Arkadaşları kapıyı çalıp seslendiler, ancak sonuç alamadılar. Pamirtaş'ın, başına bir olay gelebileceği düşüncesiyle yerini daha önceden gösterdiği yedek anahtarı alan arkadaşları, haber verdikleri ev sahibi ile birlikte kapıyı açtı. Arkadaşları ve ev sahibi, içeri girdiklerinde Durgut Pamirtaş'ı yerde hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Pamirtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, Durgut Pamirtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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