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Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde karşı yönden gelen motosikletli polis memuru ile gelin arabasının çarpıştı.

Selvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde karşı yönden gelen motosikletli polis memuru ile gelin arabasının çarpıştı. Kazada polis memuru Yakup Acar şehit oldu.
Kaza akşam saatlerinde Cizre'nin Nusaybin Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru acar, düğün konvoyunda bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Acar, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak sehit oldu. Kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken gelin arabası sürücüsünün polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

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